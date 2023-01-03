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Twitch kanalları neden gözükmüyor? Twitch yayınları neden gözükmüyor, Twitch yayın ne oldu?

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Twitch kanalları neden gözükmüyor? Twitch yayınları neden gözükmüyor, Twitch yayın ne oldu?

Twitch yayınları Twitch uygulaması ve resmi sitesinde gözükmüyor. Twitch kullanıcıları yaşanan problemin ardından Twitch kanalları neden gözükmüyor? Twitch yayınları neden gözükmüyor, Twitch yayını ne oldu? Merak ettiler.

Twitch kanalları neden gözükmüyor? Twitch yayınları Twitch uygulaması ve resmi sitesinde gözükmüyor. Twitch kullanıcıları yaşanan problemin ardından Twitch kanalları neden gözükmüyor? Twitch yayınları neden gözükmüyor, Twitch yayını ne oldu? Merak ettiler. İşte detaylar...

TWİTCH YAYIN NEDEN YOK?

Twitch'te son 1 saat içerisinde yüzlerce hata raporu iletilidi. Twitch uygulamasında çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Uygulama hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İşte hata durum raporu:

Twitch kanalları neden gözükmüyor? Twitch yayınları neden gözükmüyor, Twitch yayın ne oldu?

Twitch resmi Twitter hesabından sorunu araştırdıklarını açıkladı:

Twitch kanalları neden gözükmüyor? Twitch yayınları neden gözükmüyor, Twitch yayın ne oldu?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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