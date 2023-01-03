En popüler sosyal medya uygulamalarından Twitch, özellikle yeni neslin en çok kullandığı platformlar arasında yer alıyor. Etkileşimli yapısı ile geniş kitleleri bir araya getiren Twitch'te sorunlar yaşandı ve çeşitli erişim problemleri oluştu Gelişmeler sonrası Twitch sorun mu var, problem ne? Twitch yayın neden açılmıyor ve Twitch çöktü mü gibi konula araştırıldı.

Etkileşimli yapısı ile geniş kitleleri bir araya getiren Twitch'te bir takım teknik sorunlar yaşanması sonrası Twitch çöktü mü? Twitch sorun mu var, problem ne? Twitch yayın neden açılmıyor gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Twitch çöktü mü? Twitch sorun mu var, problem ne? Twitch yayın neden açılmıyor?

TWİTCH ÇÖKTÜ MÜ?

Twitch uygulamasında çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Uygulama hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İşte hata durum raporu.

Downdetector

Henüz Twitch, konu ile ilgili açıklama yapmadı.