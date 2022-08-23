Birçok ünlü yayıncının yer aldığı yayın platformu Twitch çöktü mü? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Twitch çöktü mü? Twitch'de sorun mu var? Twitch neden açılmıyor?

Genellikle oyun yayınlarının yer aldığı canlı yayın platformunun birçok izleyicisi bulunmakta. 23 Ağustos tarihinde izleyicilerin bazılarının yaşadığı sorunlar sonucunda ilk olarak Twitch'de sorun mu var? Sorusunu sorduğu ortaya çıkıyor. Peki Twitch çöktü mü? Twitch'de sorun mu var? Twitch neden açılmıyor?

TWİTCH ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok ünlü yayıncının yer aldığı canlı yayın platformu olan Twitch'de 23 Ağustos tarihinde bazı sorunlar meydana geldi. Kullanıcılar tarafından araştırılan sorunun cevabı oldukça merak ediliyor. Twitch sunucularının çöktüğüne dair henüz Twitch tarafından resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Farklı kaynaklardan sağlanan bilgilere göre hata raporu gönderen kullanıcı sayılarında bir artış görmek mümkün. Aşağıda yer alan grafikte son 24 saat içerisinde gerçekleşen raporlar yer almaktadır. Bu grafiğe bakarak son saatlerde Twitch üzerinde olağanüstü bir durum olduğunu söylemek mümkün.