En popüler sosyal medya uygulamalarından Twitch, özellikle yeni neslin en çok kullandığı platformlar arasında yer alıyor. Etkileşimli yapısı ile geniş kitleleri bir araya getiren Twitch'te sorunlar yaşandı. Gelişmeler sonrası Twitch Amazon'un mu? Twitch kimin şirketi merak edildi.

Sahip: Amazon

Başlama tarihi: 06.06.2011

Twitch ya da Twitch.tv, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu.[2] Haziran 2011'de Justin.tv kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kurulmuştur. Haziran 2011'de genel ilgi alanı olan yayın platformu Justin.tv'nin bir yan ürünü olarak sunulan site, öncelikle video oyunlarının canlı akışına odaklanıyor. Her ay 43 milyondan daha fazla izleyiciye hizmet vermektedir. Ortalama izlenme süresi ise 1,5 saattir.[3][4][5] Şubat 2014'te ABD'de internet trafiğinin en büyük dördüncü kaynağı olarak belirlenmiştir.

Eylül 2014 yılında Twitch, Amazon tarafından 970 milyon Amerikan doları karşılığında satın alınmıştır.[6] daha sonra şirketin abonelik hizmeti Amazon Prime ile sinerjilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Twitch daha sonra Curse LLC'ni satın aldı.

Bilgilere göre, Twitch'in Temmuz 2020'de yaklaşık 7,46 milyon aktif yayıncısı vardı. Günlük izleyici 15 milyon, aylık kullanıcı sayısı 180 milyon olarak belirlendi.