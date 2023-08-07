Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın taraftarları ise merak ediyor Twente hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Fenerbahçe Twente maçı ne zaman? İşte detaylar…

Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda Konferans Ligi'nde karşılaşacakları rakipleri belli oldu

Play-off turunun kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Peki Twente hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Fenerbahçe Twente maçı ne zaman? İşte detaylar…

TWENTE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE?

FC Twente Hollanda Enschede'de kurulan futbol kulübü. 1965 yılında kurulan kulüp Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de yer almaktadır. 1965 yılında aynı şehirdeki iki takım, Sportclub Enschede ve Enschedese Boys'un birleşmesi ile kurulmuştur. 1926 yılında Sportclub Enschede'nin şampiyonluğundan sonra uzun zaman hiç şampiyonluk yaşamamış olan takım 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu olmuştur.

Twente Teknik direktör Joseph Oosting'dir. Eredivisie liginde mücadele etmektedir.

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 10 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak olan Twente-Riga maçının galibiyle karşılaşacak.