Twente Fenerbahçe muhtemel 11'leri belli oldu mu, kadroda kimler var?

Temsilcimiz Fenerbahçe bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile ikinci karşılaşmasına çıkacak. Peki, Twente Fenerbahçe muhtemel 11' leri belli oldu mu, kadroda kimler var?

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Twente ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Hollanda'da da karşı karşıya gelecek.

FC Twente Stadion'da oynanacak olan Fenerbahçe-Twente karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TWENTE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe : Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.