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Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün?

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün?
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Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi Twente ile yapacağı maçın tarihi merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman ve hangi gün soruları futbolseverler tarafından sıklıkla soruluyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi Twente ile yapacağı maçın tarihi futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin bu önemli karşılaşmasını beklerken, maçın ne zaman oynanacağı ve hangi günde gerçekleşeceği ile ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Fenerbahçe, UEFA mücadelesinde Twente ile karşılaşarak grup aşamasındaki sıralamasını etkileme fırsatını elde edecek. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? İşte detaylar...

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Twente - Fenerbahçe maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente - Fenerbahçe maçı TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün?

TRT 1 CANLI YAYIN İLE UEFA MAÇLARINI KAÇIRMAYIN!

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri ve UEFA maçlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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