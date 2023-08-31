Twente Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Twente FB maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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