Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkiyen depremin ardından TV8 kanalı normal yayın akışını durdurup deprem haberleri yayınlamaya başladı. Peki, TV8 yayınları ne zaman normale dönecek? TV8 yayın akışı ne zaman eski haline dönüyor? TV8'de deprem haberleri ne zaman bitecek?

TV8 yayınları ne zaman normale dönecek? Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkiyen depremin ardından TV8 kanalı normal yayın akışını durdurup deprem haberleri yayınlamaya başladı. Peki, TV8 yayınları ne zaman normale dönecek? TV8 yayın akışı ne zaman eski haline dönüyor? TV8'de deprem haberleri ne zaman bitecek? Detaylar...

TV8 NORMAL YAYINA NE ZAMAN DÖNECEK?

TV8'in resmi internet sitesinde yer alan bu haftaki TV8 yayın akışlarında deprem özel yayınları yer almaktadır. TV8'in normal yayın akışına ne zaman dönüş yapacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYINI YAPILACAK

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.