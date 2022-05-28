TV8 yayın akışı! TV8'de bu akşam ne var? Bugün TV8'de ne var? 28 Mayıs Cumartesi TV8 yayın akışı - Haberler

TV8 yayın akışı merak ediliyor. Tv8 yayın akışı bugün TV8'de ne var? TV8'de bu akşam ne var? sorularıyla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsam

10:45 Annenin sırrıdır Çocuk

13:00 Survivor Panorama / Canlı

15:15 Annenin sırrıdır Çocuk

20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm

22:00 Liverpool - Real Madrid / Final - Canlı

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

02:15 Canım Annem

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

Haberler.com - Gündem