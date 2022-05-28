TV8 yayın akışı! TV8'de bu akşam ne var? Bugün TV8'de ne var? 28 Mayıs Cumartesi TV8 yayın akışı - Haberler

TV8 yayın akışı! TV8'de bu akşam ne var? Bugün TV8'de ne var? 28 Mayıs Cumartesi TV8 yayın akışı
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28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var? TV8 bu akşam ne var? Bugün TV8'de ne var?
TV8 yayın akışı merak ediliyor. Tv8 yayın akışı bugün TV8'de ne var? TV8'de bu akşam ne var? sorularıyla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsam
10:45 Annenin sırrıdır Çocuk
13:00 Survivor Panorama / Canlı
15:15 Annenin sırrıdır Çocuk
20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm
22:00 Liverpool - Real Madrid / Final - Canlı
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Canım Annem
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
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