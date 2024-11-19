TV8 YAYIN AKIŞI 19 Kasım | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?
Tv8 yayın akışında bu akşam UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta ve şifresiz mi merak ediliyor. Tv8'de bu akşam hangi maçlar var ve bugün televizyonda hangi programların yayınlanacağı araştırılıyor. 19 Kasım Salı günü Tv8 yayın akışı ve Milli maç ne zaman sorusu seyirciler tarafından gündeme geliyor. Peki, Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta başlıyor?
Bu akşam Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi soruları gündeme geliyor. Türkiye- Karadağ maçı Exxen ve Tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Tv8 yayın akışında Türkiye- Karadağ maçı var mı ve bu akşam hangi maçlar olduğu gündeme geliyor. 19 Kasım Tv8 yayın akışı! Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?
KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karadağ ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.
19 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler