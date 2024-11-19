TV8 YAYIN AKIŞI 19 Kasım | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?

Bu akşam Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi soruları gündeme geliyor. Türkiye- Karadağ maçı Exxen ve Tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Tv8 yayın akışında Türkiye- Karadağ maçı var mı ve bu akşam hangi maçlar olduğu gündeme geliyor. 19 Kasım Tv8 yayın akışı! Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karadağ ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

19 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler