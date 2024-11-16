TV8 YAYIN AKIŞI 16 KASIM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Galler maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?

Bu akşam Türkiye- Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi soruları gündeme geliyor. Türkiye- Galler maçı Exxen ve Tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Tv8 yayın akışında Türkiye- Galler maçı var mı ve bu akşam hangi maçlar olduğu gündeme geliyor. 16 Kasım Tv8 yayın akışı! Türkiye- Galler maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?

TÜRKİYE - GALLER MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.

TÜRKİYE - GALLER MİLLİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

16 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI