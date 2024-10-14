TV8 YAYIN AKIŞI 14 Ekim | Bu akşam TV8'de Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?

Bu akşam Türkiye- İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi soruları gündeme geliyor. Türkiye- İzlanda maçı Exxen ve Tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Tv8 yayın akışında Türkiye- İzlanda maçı var mı ve bu akşam hangi maçlar olduğu gündeme geliyor. 14 Ekim Tv8 yayın akışı! Türkiye- İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda- Türkiye Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Gürcistan-Arnavutluk Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Azerbaycan-Slovakya Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Almanya-Hollanda Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

İtalya-İsrail Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

Bosna Hersek-Macaristan Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

14 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21:45 İzlanda - Türkiye / Canlı