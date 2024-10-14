TV8 YAYIN AKIŞI 14 Ekim | Bu akşam TV8'de Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?
Tv8 yayın akışında bu akşam UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta ve şifresiz mi merak ediliyor. Tv8'de bu akşam hangi maçlar var ve bugün televizyonda hangi programların yayınlanacağı araştırılıyor. 14 Ekim Cuma günü Tv8 yayın akışı ve Milli maç ne zaman sorusu seyirciler tarafından gündeme geliyor. Peki, Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta başlıyor?
Bu akşam Türkiye- İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi soruları gündeme geliyor. Türkiye- İzlanda maçı Exxen ve Tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Tv8 yayın akışında Türkiye- İzlanda maçı var mı ve bu akşam hangi maçlar olduğu gündeme geliyor. 14 Ekim Tv8 yayın akışı! Türkiye- İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?
TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
İzlanda- Türkiye Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
- Gürcistan-Arnavutluk Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
- Azerbaycan-Slovakya Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
- Almanya-Hollanda Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.
- İtalya-İsrail Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.
- Bosna Hersek-Macaristan Maçı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.
14 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 İzlanda - Türkiye / Canlı