TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?

Bu akşam Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi soruları gündeme geliyor. Türkiye- Karadağ maçı Exxen ve Tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Tv8 yayın akışında Türkiye- Karadağ maçı var mı ve bu akşam hangi maçlar olduğu gündeme geliyor. 11 Ekim Tv8 yayın akışı! Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye- Karadağ Maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'de oynanacak.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Bosna Hersek- Almanya maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21:45 başlayacak. Bosna Hersek ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

11 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21:45 Türkiye - Karadağ / Canlı

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE