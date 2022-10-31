TV8 Tuzak bugün var mı? Tuzak dizisi yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Talat Bulut, Akın Akınözü ve Bensu Soral'in oynadığı Tuzak dizisinin hangi gün olacağı merak edildi. Peki, TV8 Tuzak bugün var mı? Tuzak yeni bölüm ne zaman? Tuzak dizisi konusu nedir? Tuzak dizisi oyuncuları kimler?

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Akın Akınözü, Bensu Soral ve Talat Bulut paylaşmaktadır. Peki, TV8 Tuzak bugün var mı? Tuzak yeni bölüm ne zaman? Tuzak dizisi konusu nedir? Tuzak dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

TV8 TUZAK DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

TV8 Tuzak dizisi ilk bölümü ile 19 Ekim tarihinde yayınlanmıştı. Yeni bölümü 2 Kasım Çarşamba günü ekrana gelecek. Bu yüzden bugün Tuzak dizisinin yeni bölümü ekranlarda olmayacak.

TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

TUZAK OYUNCULARI KİMLER?

Talat Bulut (Aslan)

Akın Akınözü (Umut)

Bensu Soral (Çiçek)

Rıza Kocaoğlu (Güven)

Onur Durmaz (Ali)

İlayda Çevik (Luna)

Yağız Can Konyalı (Mete)

Sıla Türkoğlu

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin