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TV8 Türksat frekans bilgileri! 2023 TV uydu ayarlama bilgileri ne?

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TV8 Türksat frekans bilgileri! 2023 TV uydu ayarlama bilgileri ne?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. Peki, TV8 Türksat frekans bilgileri! 2023 TV uydu ayarlama bilgileri ne? İşte, detaylar…

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Peki, TV8 Türksat frekans bilgileri!2023 TV uydu ayarlama bilgileri ne?

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

TV8 TÜRKSAT FREKANS BİLGİLERİ!

UYDU

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

UYDU

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

KABLO TV

Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

DIGITURK

Kanal 28

TELEDÜNYA

HD: 29.KANAL

SD: 907.KANAL

D-SMART

Kanal 28

TİVİBU

www.tivibu.com.tr (29. Kanal)

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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