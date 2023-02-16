TV8 Türksat frekans bilgileri! 2023 TV uydu ayarlama bilgileri ne?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. Peki, TV8 Türksat frekans bilgileri! 2023 TV uydu ayarlama bilgileri ne? İşte, detaylar…