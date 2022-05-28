TV8 HD canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! - Haberler

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TV8 HD YAYIN AKIŞI

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsam

10:45 Annenin sırrıdır Çocuk

13:00 Survivor Panorama / Canlı

15:15 Annenin sırrıdır Çocuk

20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm

22:00 Liverpool - Real Madrid / Final - Canlı

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

02:15 Canım Annem

TV8 HD FREKANS

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

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