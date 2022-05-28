TV8 HD canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! - Haberler

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TV8 HD canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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TV8 HD canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid final maçında karşı karşıya geliyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler TV8 HD canlı izle linki araştırıyor. TV8 hd canlı izle linki, Real Madrid Liverpool canlı izle, Real Madrid maçı canlı izle linki haberimizde... İşte TV8 hd canlı yayın izle linki!

TV8 HD canlı izle linki araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid final maçında karşı karşıya geliyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler TV8 HD canlı izle linki araştırıyor. TV8 hd canlı izle linki, Real Madrid Liverpool canlı izle, Real Madrid maçı canlı izle linki haberimizde... İşte TV8 hd canlı yayın izle linki!

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09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsam

10:45 Annenin sırrıdır Çocuk

13:00 Survivor Panorama / Canlı

15:15 Annenin sırrıdır Çocuk

20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm

22:00 Liverpool - Real Madrid / Final - Canlı

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

02:15 Canım Annem

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

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