TV8 güncel frekans bilgileri! TV8 HD frekans! TV8 uydu frekans bilgileri nelerdir? TV8 Turksat frekans! - Haberler

TV8 güncel frekans bilgileri! TV8 HD frekans! TV8 uydu frekans bilgileri nelerdir? TV8 Turksat frekans!
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TV8 frekans bilgileri ile TV izleyicileri sevdikleri dizileri, yarışma programlarını, maçları kaçırmamak için televizyonda kanal arama bölümünden TV8 frekans bilgilerini girerek kanal listelerine TV8'i eklemek istiyorlar. Peki, TV8 frekans bilgileri nedir? TV8 hd frekans 2022 bilgileri! İşte TV8 güncel frekans bilgileri!
TV8 hd frekans bilgileri merak ediliyor. frekans TV8 frekans bilgileri ile TV izleyicileri sevdikleri dizileri, yarışma programlarını, maçları kaçırmamak için televizyonda kanal arama bölümünden TV8 frekans bilgilerini girerek kanal listelerine TV8'i eklemek istiyorlar. Peki, TV8 frekans bilgileri nedir? TV8 hd frekans 2022 bilgileri!İşte TV8 güncel frekans bilgileri!
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
- Türksat 4A Uydusu
- Frekans: 12356 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Symbol Rate: 7100 Ksym/s
- Fec: 2/3
UYDU
- Türksat 4A Uydusu
- Frekans: 12346 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Symbol Rate: 9600 Ksym/s
- Fec: 3/4
DIGITURK
- Kanal 28
TELEDÜNYA
- HD: 29.KANAL
- SD: 907.KANAL
D-SMART
- Kanal 28
TİVİBU
- 29. Kanal
KABLO TV
Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
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