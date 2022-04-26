TV8'de maç yok mu, neden maç yok? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları TV8'de olmayacak mı? Maç TV8'de değil mi?
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları EXXEN TV ve TV8.5 'da yayınlanacak. Bunun ardından maç izlemek isteyen seyirciler, TV8'de neden maç yok? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları TV8'de olmayacak mı? merak etti. İşte detaylar...
Ş. Ligi maçları Exxen TV'de ve TV8.5 'da ücretsiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? TV8 mi TV8.5 mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz olarak hangi kanalda? Maçlar TV8'de mi? TV8'de neden maç yok? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları TV8'de olmayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bu akşam start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin dikkat çeken iki takımı Manchester City ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu maç EXXEN ve TV 8,5'da şifresiz olarak yayınlanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadeleler EXXEN ve TV 8,5'da şifresiz olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi maçları Exxen TV ve TV8.5 'da yayınlanacak. Yani maç TV8'de değildir. Maç TV8.5 ekranlarında olacak. TV8'de Survivor ekranlara gelecek. M. City - Real Madrid maçı ise TV8.5 'da yayınlanacak.
TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
- Uydu : TÜRKSAT 4A
- Frekans : 12346
- Polarizasyon : Yatay (H)
- Sembol Oranı : 9600
- FEC : 3/4