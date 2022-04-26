TV8'de maç yok mu, neden maç yok? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları TV8'de olmayacak mı? Maç TV8'de değil mi?

Ş. Ligi maçları Exxen TV'de ve TV8.5 'da ücretsiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? TV8 mi TV8.5 mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz olarak hangi kanalda? Maçlar TV8'de mi? TV8'de neden maç yok? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları TV8'de olmayacak mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bu akşam start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin dikkat çeken iki takımı Manchester City ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu maç EXXEN ve TV 8,5'da şifresiz olarak yayınlanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadeleler EXXEN ve TV 8,5'da şifresiz olarak yayınlanacak.

TV8'DE NEDEN MAÇ YOK?

Şampiyonlar Ligi maçları Exxen TV ve TV8.5 'da yayınlanacak. Yani maç TV8'de değildir. Maç TV8.5 ekranlarında olacak. TV8'de Survivor ekranlara gelecek . M. City - Real Madrid maçı ise TV8.5 'da yayınlanacak.

TV8.5 FREKANS BİLGİLERİ

TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12346

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 9600

FEC : 3/4

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