TV8 canlı yayın İZLE! TV8 canlı İZLE! TV8 canlı izleme linki! Full HD TV8 canlı yayın izleme linki!

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TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS BİLGİLERİ NELERDİR?

KANAL : TV8

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

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