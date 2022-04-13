TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 13 Nisan Survivor full izle
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- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 05:30 Oynat Bakalım
- Türksat 4A Uydusu
- Frekans: 12356 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Symbol Rate: 7100 Ksym/s
- Fec: 2/3
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