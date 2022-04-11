TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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TV8 CANLI YAYIN

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TV8 YAYIN AKIŞI

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 Oynat Bakalım

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

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