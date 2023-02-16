TV8 canlı izleme linki! (Trabzonspr Basel) TV8 şifresiz internetten nasıl izlenir?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. İşte canlı izleme linki! TV8 şifresiz internetten nasıl izlenir?