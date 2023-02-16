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TV8 canlı izleme linki! (Trabzonspr Basel) TV8 şifresiz internetten nasıl izlenir?

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TV8 canlı izleme linki! (Trabzonspr Basel) TV8 şifresiz internetten nasıl izlenir?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. İşte canlı izleme linki! TV8 şifresiz internetten nasıl izlenir?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. TV8 canlı izleme linki! TV8 şifresiz internetten nasıl izlenir?İşte, detaylar…

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

TV 8 canlı yayınını TV8 kurumsal web sitesinden izleyebilirsiniz.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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