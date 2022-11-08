TV8 canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE!

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TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

10:30 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

14:00 Yazgı

15:00 Kadere Karşı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2022

TV8 FREKANS