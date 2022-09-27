Tv8 CANLI İZLE! TV8 CANLI HD! TV8 günlük yayın akışı! TV8 27 Eylül yayın akışı! Tv8 canlı izle! Tv8 canlı izleme linki!
Gündem Haberleri
Masterchef 2022, Doya Doya Moda, Canım Annem ve daha birçok yapım ile ekranlarımızda yer alan TV kanalı TV8 canlı izle araması birçok izleyici tarafından gerçekleştiriliyor. "TV8 canlı izle" programların izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında. Peki, TV8 CANLI İZLE! TV8 CANLI HD! TV8 günlük yayın akışı! TV8 27 Eylül yayın akışı!
Birçok farklı program ile izleyicilerin dikkatini çekmeye başaran televizyon kanalı TV8, yayınlamakta olduğu yapımlar ile birlikte insanların beğenisini kazanmaya devam ediyor. İnternet üzerinden TV8 izlemek isteyen izleyiciler ise TV8 CANLI İZLE! Aramasını yapıyor. Peki, TV8 CANLI İZLE! TV8 CANLI HD! TV8 günlük yayın akışı! TV8 27 Eylül yayın akışı!
TV8canlı izlemek için TV8 CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:00 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Masterchef Türkiye 2022
KANAL : TV8
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3