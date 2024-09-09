A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Galler ile mücadele eden milliler, İzlanda'yı İzmir'de ağırlayacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla dikkat çekiyor. Peki, HD maç izleme linki var mı? Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE- İZLANDA) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

TÜRKİYE- İZLANDA TV8 CANLI 4K İZLE

Türkiye-İzlanda maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TV8 üzerinden karşılaşmayı takip edebilirler. TV8'in canlı yayınını donmadan ve kesintisiz izlemek için resmi platformları kullanmak önemlidir.

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TÜRKİYE- İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye- İzlanda arasında oynanacak mücadeleye İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaparken kritik karşılaşma 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE- İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Türkiye- İzlanda maçı, yarın saat 21.45'te başlayacak.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

9 Eylül 2024 / 21.45

Türkiye - İzlanda

11 Ekim 2024 / 21.45

Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 / 21.45

İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00

Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45

Karadağ - Türkiye