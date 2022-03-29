TV8 canlı izle! 29 Mart TV8 HD canlı izle! Survivor All Star 2022 dokunulmazlık ve iletişim oyunu canlı izle!
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Survivor 2022'de birleşme partisinin ardından dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı TV8'de canlı olarak yayınlanacak. TV8'i canlı izlemek isteyen izleyiciler, TV8 canlı izle! 29 Mart TV8 HD canlı izle! Survivor All Star 2022 dokunulmazlık ve iletişim oyunu canlı izle! aratması yapıyor. TV8 canlı izle! TV8 HD canlı izle!
TV8 HD izle! Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. TV8 canlı izle! 29 Mart TV8 HD canlı izle! Survivor All Star 2022 dokunulmazlık ve iletişim oyunu canlı izle!
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
TV8 canlı izlemek için resmi web sitesine girebilirsiniz. Ayrıca TV'den izlemek isteyenler için frekans bilgilerini de sizlere iletelim.
- Uydu : TÜRKSAT 4A
- Frekans : 12356 MHz
- Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
- Sembol Oranı : 7100 Ksym/s
- FEC : 2/3
Geçtiğimiz hafta Survivor 2022'de elenen isim Ünlüler takımından Bora olmuştu. Elif ise rahatsızlığından dolayı yarışmadan çekilmişti. Bugün 29 Mart Survivor haftanın 3. dokunulmazlığı oynanacak.
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu