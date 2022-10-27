TV8,5 (TV 8 buçuk) canlı maç izle! 27 Ekim Perşembe 2022 TV 8.5 HD ve 4K canlı maç izle! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki var mı?

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TV8.5 canlı yayın ile sevdiğiniz yarışma programlarını ve dizileri canlı olarak takip edebilirsiniz. TV8.5 canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

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TV8.5 HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün 27 Ekim Perşembe 2022 tarihinde TV8.5 'de UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları olacak. HD olarak izleyebilirsiniz.

BUGÜN 27 EKİM 2022 AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

AEK Larnaca - Dinamo Kiev

Fenerbahçe - Rennes

Lazio - Midtjylland

Ludogorets - Real Betis

Malmö - St.Gilloise

PSV - Arsenal

Union Berlin - Braga

Zürih - Bodo Glimt

Anderlecht - Steaua Bükreş

Austria Wien - Lech Poznan

Fiorentina - M.Başakşehir

Nice - Partizan

Slovacko - Köln

Vaduz - AZ Alkmaar

Kızılyıldız - Trabzonspor

Ferencvaros - Monaco

Freiburg - Olympiakos

HJK Helsinki - Roma

Manchester United - Sheriff Tiraspol

Nantes - Karabağ

Omonia - Real Sociedad

Sturm Graz - Feyenoord

Basel - Zalgiris Vilnius

Dnipro - Apollon

FC Balkani - Slavia Prag

Hearts - RFS

Molde - Djurgarden

Shamrock Rovers - KAA Gent

Sivasspor - CFR Cluj

Slovan Bratislava - Pyunik FC

West Ham - Silkeborg

TV8.5 CANLI YAYIN İLE YARIŞMA PROGRAMLARINI VE DİZİLERİ KAÇIRMAYIN!

TV8 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

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