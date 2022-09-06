TV8.5 Digitürk kaçıncı kanalda? TV8.5 Digitürk neden yok? TV8 buçuk Digitürk hangi kanal? Digitürk kanal arama ve kanal ekleme nasıl yapılır?

TV8.5'te Şampiyonlar Ligi yarı final maçları yayınlanacağı haberi üzerine vatandaşlar TV8.5 frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Digitürk platformunda TV8.5'i göremeyen vatandaşlar TV8.5 Digitürk neden yok? TV8.5 Digitürk kaçıncı kanal? Digitürk TV8.5 kaçıncı kanalda? sorularına yanıt aradı. Peki, Digitürk'te TV8.5 var mı? TV8 buçuk Digitürk hangi kanalda? Digitürk kanal arama ve Digitürk kanal ekleme nasıl yapılır?

Tv8.5 Digitürk kaçıncı kanalda? Tv8.5'te Şampiyonlar Ligi yarı final maçları yayınlanacağı haberi üzerine vatandaşlar TV8.5 frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Digitürk platformunda TV8.5'i göremeyen vatandaşlar TV8.5 Digitürk neden yok? TV8.5 Digitürk kaçıncı kanal? Digitürk TV8.5 kaçıncı kanalda? sorularına yanıt aradı. Peki, Digitürk'te TV8.5 var mı? Digitürk kanal arama ve Digitürk kanal ekleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

TV8.5 DİGİTÜRK'TE VAR MI?

TV8.5 Digitürk'ten kaldırılmıştır. Digitürk'ün kanal hakkında bilgi paylaşımı şu şekildedir:

DİGİTÜRK KANAL EKLEME NASIL YAPILIR?

Değişen kanallar için kolay kurulum yapılması gerekmektedir.

Kolay Kurulum işlemini aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz:

• Kumandanızın "Menü" ya da "OPTS" tuşuna basın, yön tuşlarıyla "KURULUM" menüsüne gelip "OK" tuşuna basın,

• Yön tuşlarıyla "KOLAY KURULUM" menüsüne gelip "OK" tuşuna basın, ekranda kanalların kurulduğunu göreceksiniz. Kanallar kurulurken bekleyin,

• Ekranda "Kurulum için OK tuşuna basınız" yazısını gördüğünüzde "OK" tuşuna basın, kanal kurulumu tamamlanınca "ÇIKIŞ" ya da "BACK" tuşuna arka arkaya basarak tüm menülerden çıkın.

HATIRLATMA: Yukarıda aktarılan özellikler ve menü yönlendirmeleri kullanmakta olduğunuz Digiturk uydu alıcı, kumanda ya da televizyonun tipine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TV8.5 UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV8.5 D-SMART BİLGİLERİ

TV8.5 D-SMART 47. kanalda.

TV8.5 KABLO TV BİLGİLERİ

TV8.5 KABLO TV 41. kanalda.

TV8.5 HAKKINDA

TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan eğlence kanalı. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.

Kanal, 7 Ekim 2016 gece yarısı itibarı ile yayına başladı ve ilk program olarak Türkiye - Ukrayna maçının tekrarını yayınladı.

3 Mart 2017'de kanal HD yayına başlamıştır.