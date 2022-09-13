TV8,5 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme linki! 13 Eylül 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle!

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TV8,5'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Eylül Salı günü TV8,5'da hangi maçlar olduğu merak ediliyor.

13-09-2022 SPORTİNG LİSBON VS TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sporting Lisbon ile Tottenham arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

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SPORTİNG LİSBON-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lisbon-Tottenham Maçı, saat 19:45 başlayacak.

13-09-2022 LİVERPOOL VS AJAX MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Liverpool ile Ajax arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ!

LİVERPOOL-AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Ajax, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.