TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme linki! TV8,5 UEFA kura çekimi canlı izle!
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UEFA KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA?
26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe kura çekimi Tv8,5 kanalından canlı olarak gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan kura çekimlerini Tv8,5 kanalının internet sitesi üzerinden izlemek mümkün. UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül tarihinde başlayacak ve 3 Kasım tarihinde sona erecek.
KURA ÇEKİMLERİNDE OLAN TORBA GRUPLARI NELERDİR?
1. TORBA TAKIMLARI
Roma
Manchester United
Arsenal
Lazio
Braga
Kızılyıldız
Dinamo Kiev
Olympiakos
2. TORBA TAKIMLARI
Feyenoord
Rennes
PSV
Monaco
Real Sociedad
Karabağ
Malmö
Ludogorets
3. TORBA TAKIMLARI
Sheriff
Real Betis
Midtjylland
Bodo/Glimt
Ferencvaros
Union Berlin
Freiburg
Fenerbahçe
4. TORBA TAKIMLARI
FC Nantes
HJK Helsinki
Sturm Graz
AEK Larnaca
Omonoia
FC Zürich
Union Saint-Gilloise
Trabzonspor
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