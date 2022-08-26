TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme linki! TV8,5 UEFA kura çekimi canlı izle!

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UEFA KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA?

26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe kura çekimi Tv8,5 kanalından canlı olarak gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan kura çekimlerini Tv8,5 kanalının internet sitesi üzerinden izlemek mümkün. UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül tarihinde başlayacak ve 3 Kasım tarihinde sona erecek.

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KURA ÇEKİMLERİNDE OLAN TORBA GRUPLARI NELERDİR?

1. TORBA TAKIMLARI

Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

Braga

Kızılyıldız

Dinamo Kiev

Olympiakos

2. TORBA TAKIMLARI

Feyenoord

Rennes

PSV

Monaco

Real Sociedad

Karabağ

Malmö

Ludogorets

3. TORBA TAKIMLARI

Sheriff

Real Betis

Midtjylland

Bodo/Glimt

Ferencvaros

Union Berlin

Freiburg

Fenerbahçe

4. TORBA TAKIMLARI

FC Nantes

HJK Helsinki

Sturm Graz

AEK Larnaca

Omonoia

FC Zürich

Union Saint-Gilloise

Trabzonspor