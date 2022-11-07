UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bitti. Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri ve Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir? soruları merak ediliyor. TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir? TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir? Peki, TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri futbolseverler tarafından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Kasım günü gerçekleştirildi. TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir? TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir? soruları merak ediliyor. TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir? TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir? TV8,5 canlı izle! TV8,5 telefondan nasıl izlenir? Detaylar haberimizdedir…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ!

Şampiyonlar Ligi'nde 7 Kasım günü çekilen kura sonuçları şöyle;

Leipzig-Manchester City

Club Brugge- Benfica

Liverpool- Real Madrid

Milan- Tottenham

Frankfurt- Napoli

Dortmund- Chelsea

İnter- Porto

PSG- Bayern Münih

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UEFA KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kuralar 7 Kasım günü çekilecek. Şampiyonlar Ligi kurası 14:00'da çekilirken Avrupa Ligi kuraları 15:00'da çekilecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise 16:00'da çekilecek. UEFA kura çekimi Tv8,5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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