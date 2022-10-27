Tv8,5 CANLI İZLE! Tv8,5 Full HD İZLE! Tv8,5 Canlı izleme linki! 27 Ekim Tv8,5 Full HD kesintisiz, donmadan canlı izleme linki!

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TV8,5 CANLI İZLE!

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TV8,5 HAKKINDA

TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan spor kanalıdır. Aynı zamanda kanal gündüzleri de eğlence kanalı olarak da yayın yapar. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.

TV8,5 FREKANS

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346

MHz Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600

Ksym/s Fec: 3/4