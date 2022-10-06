Tv8,5 CANLI İZLE! Tv8,5 Full HD İZLE! Tv8,5 Canlı izleme linki! Tv8,5 Full HD kesintisiz, donmadan canlı izleme linki!

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TV8,5 CANLI İZLE!

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TV 8,5 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

09:30 Maral : En Güzel Hikayem

11:00 Güle Güle Oturun

12:00 Yabancı Sinema / Dişi Düşman

14:00 Yerli Sinema / Yıldız Tepe

16:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Maç Özetleri

17:30 UEFA Avrupa - Konferans Ligi Magazin / Yeni Bölüm

18:45 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Özel Maç Başlıyor / Canlı

19:45 Konferans Ligi G Grubu "Sivas spor - Ballkani" / Canlı

22:00 Konferans Ligi B Grubu "Rigas - Başakşehir" / Canlı

23:45 %100 Futbol / Canlı

TV8,5 FREKANS

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346

MHz Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600

Ksym/s Fec: 3/4

TV8,5 HAKKINDA

TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan spor kanalıdır. Aynı zamanda kanal gündüzleri de eğlence kanalı olarak da yayın yapar. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.