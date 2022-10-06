Tv8,5 CANLI İZLE! Tv8,5 Full HD İZLE! Tv8,5 Canlı izleme linki! Tv8,5 Full HD kesintisiz, donmadan canlı izleme linki!
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Yayınlamakta olduğu programlar sayesinde birçok televizyon izleyen kişinin dikkatini çekmeyi başaran kanallardan Tv8,5 CANLI İZLE araması, Tv8,5 Canlı izleme linki arayan kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Bu haberimizde sizler için Tv8,5 Canlı izleme linki haberimize ekledik. İşte Tv8,5 CANLI İZLE! Tv8,5 Full HD İZLE! Tv8,5 Canlı izleme linki! Tv8,5 Full HD kesintisiz, donmadan canlı izleme linki!
Tv8,5 kanalı, yayınladığı programlar ile birlikte birçok izleyicinin dikkatini yıllar içerisinde çekmeyi başarmıştır. Gün içerisinde yayınlanan programlar sebebi ile birlikte, programı kaçırmak istemeyen kişiler internet üzerinden canlı izlemeyi tercih ediyorlar ve bu nedenle Tv8,5 Canlı izleme linki HD şeklinde arama yapıyorlar. İşte Tv8,5 CANLI İZLE! Tv8,5 Full HD İZLE! Tv8,5 Canlı izleme linki! Tv8,5 Full HD kesintisiz, donmadan canlı izleme linki!
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07:00 Oynat Bakalım
09:30 Maral : En Güzel Hikayem
11:00 Güle Güle Oturun
12:00 Yabancı Sinema / Dişi Düşman
14:00 Yerli Sinema / Yıldız Tepe
16:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Maç Özetleri
17:30 UEFA Avrupa - Konferans Ligi Magazin / Yeni Bölüm
18:45 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Özel Maç Başlıyor / Canlı
19:45 Konferans Ligi G Grubu "Sivas spor - Ballkani" / Canlı
22:00 Konferans Ligi B Grubu "Rigas - Başakşehir" / Canlı
23:45 %100 Futbol / Canlı
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346
MHz Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600
Ksym/s Fec: 3/4
TV8,5, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yayın yapmakta olan spor kanalıdır. Aynı zamanda kanal gündüzleri de eğlence kanalı olarak da yayın yapar. Sahibi Acun Ilıcalı olup kanalın tanıtımı 6 Ekim 2016 tarihinde Türkiye - Ukrayna maçının 26. dakikasında maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tarafından yapıldı.