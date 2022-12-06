TV100 frekans değerleri kaçtır? TV100 FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? TV100 hangi kanalda?

TV100, 3N Medya bünyesinde yayın yapan haber kanalı. Peki, TV100 frekans bilgileri nedir? TV100 hangi kanalda bulunur? Karasal yayın ve uydudan yayın olacak mı? Şifreli mi olacak şifresiz mi olacak? TV100 frekans numaraları kaçtır? TV100 FEC, sembol oranı ve polarizasyonu nedir? TV100 frekans değerleri hakkındaki bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

TV100'ün frekans bilgileri nelerdir merak ediliyor. TV100 son yıllarda yükselen kanallar arasında gelmektedir. TV100'ü internetten izleyebileceğiniz gibi TV üzerinden de seyredebilirsiniz. Peki, TV100 frekans değerleri kaçtır? TV100 FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? TV100 kanalda? TV100 Digitürk'te hangi kanalda? TV100 D-Smart'ta hangi kanalda? TV100 Kablo TV'de hangi kanalda? İşte detaylar...

TV100 HAKKINDA BİLGİLER

TV100, 3N Medya bünyesinde yayın yapan haber kanalı. Sahibi iş insanı Necat Gülseven'dir.

Kanal, 15 Temmuz 2014 tarihinde dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un oğlu İsmail Uğur tarafından Balıkesir'de kuruldu. Eylül 2018'de Alican Değer'e satıldı. Nisan 2019 tarihinde genel merkezi İstanbul'a taşınan ve Necat Gülseven tarafından satın alınan TV100, 6 Mayıs 2019 tarihinde formatını ve yüzünü yenileyerek yayın hayatına tekrar başladı.

Kanalın Ana Haber Bültenini Emre Buga sunmaktadır. Kanal Türksat üzerinden HD olarak yayın yapmaktadır. TV100, Show Radyo, Radyo Viva, BizimEV TV ile beraber 3N Medya Grubu bünyesinde yayınlarını sürdürmektedir.

TV100 FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

Uydu : TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans : 11916

11916 Polarizasyon : V (Dikey)

V (Dikey) Sembol Oranı : 30000

30000 FEC : 3/4

TV 100 CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

TV 100 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

TV 100 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TV100 HANGİ KANALLARDA?

Türksat 3A : 12729 V 30000 5/6 (HD)

12729 V 30000 5/6 (HD) Türksat 4A : 11916 V 30000 3/4 (SD)

11916 V 30000 3/4 (SD) D-Smart : 37. kanal (HD)

37. kanal (HD) Digiturk : 37. kanal (HD)

37. kanal (HD) tivibu : 47. kanal (HD)

47. kanal (HD) KabloTV : 37. kanal (HD)

37. kanal (HD) Turkcell TV+ : 37. kanal (HD)

37. kanal (HD) tivibu Ev : 47. kanal (HD)

Buna ek olarak "www.tv100.com/canli-yayin" adresinden kanalı ücretsiz izleyebilirsiniz.

TV100'DE YAYINLANAN PROGRAMLAR HANGİLERİ?