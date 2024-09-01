TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Bugün televizyonda hangi programlar var? 1 Eylül tarihli TV yayın akışı listesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının yayınlarını içeriyor. İlgili kanalların bugünkü yayın akışı listesi hakkında bilgi almak için haberimizi inceleyebilirsiniz.
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 İkiz Patiler/Yabancı Sinema
14:00 Alan
17:00 Rampage: Büyük Yıkım/Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Safir
03:10 Tatar Ramazan
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Turnike
16:15 Password
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jumanji: Yeni Seviye
22:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç
00:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 5N1K
05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
06:00 Yeni Gelin
08:00 Aşkın Zaferi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İnatçı
15:00 Çiçek Abbas
17:00 Allah Allah
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı
21:45 İkinci Şans
23:45 Üç Kağıtçı
01:30 Allah Allah
03:00 İkinci Şans
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Aramızda Kalsın
16:30 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:00 Yalı Çapkını
01:50 Dürüye'nin Güğümleri
03:50 Türk Müziği
04:50 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Şehirden Uzakta
07.00 Yedi Numara
07.55 Yeditepe İstanbul
08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.00 Seksenler
15.45 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"
22.30 Yabancı Sinema "Yıldızlararası"
01.20 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"
03.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
05.35 Yedi Numara
TV8 KANAL YAYIN AKIŞ
06:00 Dizi
07:00 Yabancı Sinema / Affedilmeyen
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı