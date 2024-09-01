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TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

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Bugün televizyonda hangi programlar var? 1 Eylül tarihli TV yayın akışı listesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının yayınlarını içeriyor. İlgili kanalların bugünkü yayın akışı listesi hakkında bilgi almak için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 İkiz Patiler/Yabancı Sinema

14:00 Alan

17:00 Rampage: Büyük Yıkım/Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Safir

03:10 Tatar Ramazan

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Turnike

16:15 Password

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jumanji: Yeni Seviye

22:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç

00:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

06:00 Yeni Gelin

08:00 Aşkın Zaferi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İnatçı

15:00 Çiçek Abbas

17:00 Allah Allah

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı

21:45 İkinci Şans

23:45 Üç Kağıtçı

01:30 Allah Allah

03:00 İkinci Şans

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Aramızda Kalsın

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Yalı Çapkını

01:50 Dürüye'nin Güğümleri

03:50 Türk Müziği

04:50 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.00 Şehirden Uzakta

07.00 Yedi Numara

07.55 Yeditepe İstanbul

08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.00 Seksenler

15.45 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"

22.30 Yabancı Sinema "Yıldızlararası"

01.20 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"

03.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

05.35 Yedi Numara

TV8 KANAL YAYIN AKIŞ

06:00 Dizi

07:00 Yabancı Sinema / Affedilmeyen

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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