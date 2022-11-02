TV yayın akışı: Bu akşam tv'de neler var? Bugün hangi diziler var? 2 Kasım Çarşamba TV Yayın akışı!

2 Kasım Çarşamba TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 28 Ekim 2022 Cuma akşamı dizileri

Bu akşam tv'de neler var, 2 Kasım Çarşamba 2022 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 2 Kasım Çarşamba 2022 CumaTV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

TV YAYIN AKIŞI 2 EKİM

2 Ekim Çarşamba günü televizyonda yayınlanması planlanan yayın akışı aşağıdaki gibidir.

SHOW TV 2 EKİM YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hayat Bugün



ATV 2 EKİM YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

21:30 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel

23:30 Yalnız Kurt



FOX TV 2 EKİM YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

23:30 Darmaduman



STAR TV 2 EKİM YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda



TV8 2 EKİM YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:00 Tuzak

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Tuzak



TRT 1 2 EKİM YAYIN AKIŞI

05:15 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:20 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yerli Dizi Tekrar

22:30 3'Te 3



KANAL D 2 EKİM YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

