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TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 30 Temmuz Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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30 Temmuz Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 30 Temmuz yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 30 Temmuz Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

30 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: En Büyük Şaban
NOW: Tolgshow Filtresiz
ATV: İkizler Projesi
Kanal D : Mekanik
Star TV: Gora
TRT 1: İddiaların Aksine

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Büyük Beyaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - İkizler Projesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Mekanik

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - En Büyük Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Gora

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

  • 10.00 - Şevkat Yerimdar
  • 13.00 - Kiraz Mevsimi
  • 14.00 - Recep İvedik 5
  • 16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - Tolgshow Filtresiz
  • 00.00 -İlk Buluşma
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