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TV YAYIN AKIŞI 8 EKİM || Bugün televizyonda, kanallarda hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı!

8 Ekim 2023 Salı günü için televizyon yayın akışı açıklandı. Gün boyunca gündüz kuşağı programlarına ek olarak akşam kuşağında hem yerli hem de yabancı filmler ve sevilen diziler izleyicilerle buluşacak. Peki, 8 Ekim TV yayın akışı nedir? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte detaylar…