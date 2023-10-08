TV YAYIN AKIŞI 8 EKİM || Bugün televizyonda, kanallarda hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı!
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Gündem Haberleri
8 Ekim 2023 Salı günü için televizyon yayın akışı açıklandı. Gün boyunca gündüz kuşağı programlarına ek olarak akşam kuşağında hem yerli hem de yabancı filmler ve sevilen diziler izleyicilerle buluşacak. Peki, 8 Ekim TV yayın akışı nedir? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte detaylar…
Bu akşam, uzun bir aranın ardından "Aile" adlı yeni sezonun ilk bölümü Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Diğer programlar ve diziler ise merak ediliyor. İşte 8 Ekim TV yayın akışı nedir? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var?İşte detaylar…
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
- 14:00 Arka Sokaklar
- 16:15 Üç Kız Kardeş
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yargı
- 00:15 Dilek Taşı
- 08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
- 09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
- 11:00 Tülin Şahin İle Moda
- 12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
- 14:00 Ömer
- 16:00 Yalı Çapkını
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 00:15 Ömer
- 02:30 Güzel Köylü
- 08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Yuvam Olsun
- 14:30 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Aile
- 23:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo
- 00:30 Kızılcık Şerbeti
- 03:15 Son Hıçkırık
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:30 Bir Küçük Gün Işığı
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Yerli Sinema Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:30 Kuruluş Osman
- 15:45 Safir
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Kuruluş Osman
- 06:05 Beni Böyle Sev
- 08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Benim Güzel Ailem
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Çelik Yumruklar
- 22:40 Yabancı Sinema Umudunu Kaybetme
- 01:00 Benim Güzel Ailem
- 03:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Yabani
- 13:45 Adım Farah
- 16:30 Kirli Sepeti
- 19:00 Fox Ana Haber
- 20:00 Kirli Sepeti
- 23:15 Bambaşka Biri
- 02:30 Yabani
- 09:30 Gençlik Rüzgarı
- 10:45 Yabancı Sinema Batılı Adam
- 12:30 Gazete Magazin
- 16:15 Oynat Bakalım
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 %100 Futbol
- 01:30 Gazete Magazin
- 03:30 Gençlik Rüzgarı
- 04:30 Tuzak
Kaynak: Haberler.com / Gündem