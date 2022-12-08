8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusunu araştırıyor.

Bu akşam tv'de neler var, 8 Aralık 2022 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, TV yayın akışı: 8 Aralık 2022 Cuma akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de hangi diziler var? Bugün hangi diziler var?

8 ARALIK 2022 TV YAYIN AKIŞI

Aşağıda 8 Aralık Perşembe günü TV'de yayın akışı yer almaktadır. Buna göre TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de hangi dizilerin olduğunu aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Kayhan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:25 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV 8 YAYIN AKIŞI

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye