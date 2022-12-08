TV yayın akışı: 8 Aralık 2022 Cuma akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de hangi diziler var? Bugün hangi diziler var?
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8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusunu araştırıyor.
Bu akşam tv'de neler var, 8 Aralık 2022 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, TV yayın akışı: 8 Aralık 2022 Cuma akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de hangi diziler var? Bugün hangi diziler var?
Aşağıda 8 Aralık Perşembe günü TV'de yayın akışı yer almaktadır. Buna göre TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de hangi dizilerin olduğunu aşağıdan öğrenebilirsiniz.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Kayhan
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:25 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
12:00 Canım Annem
13:00 Kadere Karşı
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nın, zincir marketlerin ürün ve şube verilerini denetlemesi sizce fiyatları düşürecek mi?— Haberler.com (@Haberler) December 7, 2022