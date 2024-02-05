TV YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
5 Şubat'ta TV yayın akışında neler var? 5 Şubat Pazartesi günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1'de diziler ve filmler izleyicisiyle buluşuyor. Bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, 5 Şubat Pazartesi akşamı dizileri!
5 Şubat 2024 Pazartesi gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
Kanal D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 22:45 Üç Kız Kardeş
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 04:15 Afili Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:15 İncir Ağacı
- 06:25 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 14:45 Bir Sevdadır
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 05:05 Lingo
- 06:05 Kapanış
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18: 15 Star Haber
- 20:00 Ömer
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 19:00 Show Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
- 22:15 Yedi Bela Hüsnü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra Program
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz