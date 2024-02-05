TV YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?

5 Şubat 2024 Pazartesi gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Kanal D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

22:45 Üç Kız Kardeş

02:00 Gelinim Mutfakta

04:15 Afili Aşk

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 İncir Ağacı

06:25 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:45 Bir Sevdadır

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

05:05 Lingo

06:05 Kapanış

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18: 15 Star Haber

20:00 Ömer

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19:00 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Yedi Bela Hüsnü

TV8 YAYIN AKIŞI