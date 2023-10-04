TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM | Bugün televizyonda, kanallarda hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı!
4 Ekim 2023 Salı günü için televizyon yayın akışı açıklandı. Gün boyunca gündüz kuşağı programlarına ek olarak akşam kuşağında hem yerli hem de yabancı filmler ve sevilen diziler izleyicilerle buluşacak. Peki, 4 Ekim TV yayın akışı nedir? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var? İşte detaylar…
Bu akşam, uzun bir aranın ardından "Aile" adlı yeni sezonun ilk bölümü Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Diğer programlar ve diziler ise merak ediliyor. İşte 4 Ekim TV yayın akışı nedir? Kanal D, Star TV, Show TV, FOX, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı! Bugün televizyonda hangi diziler var?İşte detaylar…
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Dilek Taşı
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Yüksek Sosyete
- 16:00 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
- 22:00 Deliha 2
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile (yeni sezon)
- 00:15 Aile
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Ateş Kuşları
- 07:00 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:55 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hayatımın Neşesi
- 00:15 Benim Güzel Ailem
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 23:30 Hudutsuz Sevda
- 02:00 Kirli Sepeti
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Kaynak: Haberler.com / Gündem