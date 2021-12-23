TV yayın akışı 23 Aralık Perşembe ! Bu akşam televizyonda ne var? 23 Aralık Perşembe televizyonda hangi dizi, film var?

Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 22 Aralık yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 23 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 23 Aralık Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

23 ARALIK PERŞEMBE TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

22 ARALIK ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?SHOW TV YAYIN AKIŞI

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18 :10 Senin Hayatın

18 :4 5 Show Ana Haber

20 :00 Güldür Güldür Show

00 :15 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

13 :00 Gün Ortası

14 :00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19 :00 ATV Ana Haber

20 :00 Bir Zamanlar Çukurova

00 :20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

13 :00 Gelinim Mutfakta

15 :45 Arka Sokaklar

19 :00 Kanal D Ana Haber

20 :00 Camdaki Kız

20 :15 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13 :00 En Hamarat Benim

16 :00 Fulya ile Umudun Olsun

19 :00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20 :00 Mahkum

23 :15 Aşk Mantık İntikam

STAR TV YAYIN AKIŞI

16 :00 Kiralık Aşk

18 :30 Star Haber

20 :00 Yukarıdaki Tehlike 3

22 :30 Yukarıdaki Tehlike 3

TV8 YAYIN AKIŞI

11 :15 Masterchef Türkiye 2021

16 :00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20 :00 Masterchef Türkiye 2021

TRT1 YAYIN AKIŞI

16 :30 Seksenler

19 :00 Ana Haber

19 :55 İddiaların Aksine

20 :00 Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı

00 :15 Teşkilat

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