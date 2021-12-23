TV yayın akışı 23 Aralık Perşembe ! Bu akşam televizyonda ne var? 23 Aralık Perşembe televizyonda hangi dizi, film var?
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TV yayın akışı, vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 23 Aralık Perşembe günü televizyonda neler olduğu merak edilmekte. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 23 Aralık Perşembe TV yayın akışı
Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 22 Aralık yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 23 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 23 Aralık Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18 :10 Senin Hayatın
18 :4 5 Show Ana Haber
20 :00 Güldür Güldür Show
00 :15 Aziz
13 :00 Gün Ortası
14 :00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19 :00 ATV Ana Haber
20 :00 Bir Zamanlar Çukurova
00 :20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
13 :00 Gelinim Mutfakta
15 :45 Arka Sokaklar
19 :00 Kanal D Ana Haber
20 :00 Camdaki Kız
20 :15 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI
13 :00 En Hamarat Benim
16 :00 Fulya ile Umudun Olsun
19 :00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20 :00 Mahkum
23 :15 Aşk Mantık İntikam
16 :00 Kiralık Aşk
18 :30 Star Haber
20 :00 Yukarıdaki Tehlike 3
22 :30 Yukarıdaki Tehlike 3
TV8 YAYIN AKIŞI
11 :15 Masterchef Türkiye 2021
16 :00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20 :00 Masterchef Türkiye 2021
16 :30 Seksenler
19 :00 Ana Haber
19 :55 İddiaların Aksine
20 :00 Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı
00 :15 Teşkilat
Sizce Asgari Ücrete ikinci zam yapılmalı mı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) March 25, 2022