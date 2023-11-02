TV YAYIN AKIŞI 2 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
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2 Kasım 2023 Perşembe günü için TV yayın akışı merak ediliyor. TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var sorusu cevap arıyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri, bu akşam hangi diziler var ve bu akşam tv'de neler var gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki, bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? TV yayın akışı 2 Kasım!
Bu akşam tv'de neler var, 2 Kasım 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 2 Kasım 2023 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 2 Kasım 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 2 Kasım 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Günel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Shoe
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Tamirhane (Yerli Sinema)
22:30 Tamirhane (Yerli Sinema)
00:45 Yabancı Sinema
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken
FOX TV
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Bu Tabak Kimin?
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Yaz Şarkısı
STAR TV
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Cennetin Gözyaşları
TV8
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Tuzak
TRT 1
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:35 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
14:30 Seksenler
17:50 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:10 Lingo
01:30 Teşkilat
03:40 Diriliş Ertuğrul
05:50 Kapanış