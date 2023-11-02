2 Kasım 2023 Perşembe günü için TV yayın akışı merak ediliyor. TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var sorusu cevap arıyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri, bu akşam hangi diziler var ve bu akşam tv'de neler var gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki, bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? TV yayın akışı 2 Kasım!

TV YAYIN AKIŞI 2 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bu akşam tv'de neler var, 2 Kasım 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 2 Kasım 2023 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 2 Kasım 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 2 Kasım 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Günel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Shoe

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

KANAL D

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Tamirhane (Yerli Sinema)

22:30 Tamirhane (Yerli Sinema)

00:45 Yabancı Sinema

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken

FOX TV

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bu Tabak Kimin?

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Yabani

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Yaz Şarkısı

STAR TV

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 En Güzel Bölüm

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Cennetin Gözyaşları

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Tuzak

TRT 1

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:35 İncir Ağacı

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

14:30 Seksenler

17:50 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:10 Lingo

01:30 Teşkilat

03:40 Diriliş Ertuğrul

05:50 Kapanış