TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bugün hangi diziler ve filmler var?

Bugün hangi diziler var ve 16 Kasım 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Kasım 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 16 Kasım 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 16 Kasım 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

16 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

16 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yalan

16 KASIM NOW YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

16 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ada Masalı

11:15 Yerli Dizi Tekrarı

14:30 Sahipsizler

17:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

16 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Bir Gece Masalı

14:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Filme Gel (Yerli Sinema)

21:55 Gerçeğin Ötesinde (Yabancı Sinema)

16 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

18:45 Maç Başlıyor

20:00 Türkiye-Galler/ UEFA Uluslar Ligi

22:00 MasterChef Türkiye

16 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI