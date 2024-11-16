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TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bugün hangi diziler ve filmler var?

TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bugün hangi diziler ve filmler var?
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TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (16 Kasım) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 16 Kasım 2024 Cumartesi akşamı dizileri

Bugün hangi diziler var ve 16 Kasım 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Kasım 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 16 Kasım 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 16 Kasım 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

16 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Sandık Kokusu
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Kızılcık Şerbeti
  • 15:30 Kalpazan
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

16 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Afili Aşk
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 Arka Sokaklar
  • 16:00 Uzak Şehir
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yalan

16 KASIM NOW YAYIN AKIŞI

  • 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Ekonomi Arası
  • 11:20 Memet Özer İle Mutfakta
  • 12:15 Kamera Arkası
  • 13:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
  • 19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yabani

16 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İki Aile
  • 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
  • 09:30 Ada Masalı
  • 11:15 Yerli Dizi Tekrarı
  • 14:30 Sahipsizler
  • 17:30 Sahipsizler
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sahipsizler

16 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV'de Hafta Sonu
  • 10:00 Akıncı Çizgi Dizi
  • 10:20 Akıncı Çizgi Dizi
  • 11:00 Bir Gece Masalı
  • 14:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
  • 17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Filme Gel (Yerli Sinema)
  • 21:55 Gerçeğin Ötesinde (Yabancı Sinema)

16 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:30 Süper 1 Takım
  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
  • 10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
  • 12:15 Gazete Magazin
  • 18:45 Maç Başlıyor
  • 20:00 Türkiye-Galler/ UEFA Uluslar Ligi
  • 22:00 MasterChef Türkiye

16 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 08:15 Yedi Numara
  • 09:05 Yeditepe İstanbul
  • 10:00 Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 Teşkilat
  • 14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
  • 17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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