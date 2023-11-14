TV YAYIN AKIŞI 14 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
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14 Kasım 2023 Salı TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi 'Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna aratıyor. TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var, yeni bölümü bu akşam var mı gibi soruların yanıtı araştırılıyor. 14 Kasım 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı merak konusu. Peki, Bugün hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 14 Kasım 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 14 Kasım 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 14 Kasım 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 14 Kasım 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aile
KANAL D
- 06:00 Bir Derdim Var
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:45 Aşk ve Umut
- 04:00 Poyraz Karayel
FOX TV
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:00 Şahane Hayatım
- 02:30 Senden Daha Güzel
- 04:45 Aşk Yeniden
- 06:00 Ruhun Duymaz
STAR TV
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Dizi Tekrar
- 22:30 Yerli Dizi Tekrar
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:00 Aramızda Kalsın
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Kuruluş Osman
- 05:20 Cennetin Gözyaşları
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:00 Tuzak
TRT 1
- 05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 05:50 İncir Ağacı
- 06:50 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 17:40 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yerli Dizi
- 23:00 Yerli Dizi
- 02:30 Kendi Düşen Ağlamaz
- 04:20 Lingo
- 05:20 Kapanış