TV YAYIN AKIŞI 14 ARALIK: Bugün hangi diziler ve filmler var?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (14 Aralık) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi tv yayın akışını merak ediyor.
Bugün hangi diziler var ve 14 Aralık 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 14 Aralık 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 14 Aralık 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
ATV YAYIN AKIŞI
11:00 Bir Gece Masalı 15. Bölüm
14:00 Pi'nin Yaşamı / Yabancı Sinema
16:20 Holding 2. Bölüm
19:00 Cem Öğretir / Nihan Günay ATV Ana Haber
20:00 Çığlık 5 TV'de ilk / Yabancı Sinema
22:20 Holding 2. Bölüm
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda'nın Mutfağı Yeni Bölüm
14:00 Arka Sokaklar Tekrar
16:00 Uzak Şehir Tekrar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan Yeni Bölüm
NOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Kamera Arkası Yeni Bölüm
13:15 Kızıl Goncalar Alt Yazılı
16:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
23:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Kızılcık Şerbeti Tekrar
15:30 Sandık Kokusu Tekrar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm
23:45 Siyah Kalp Tekrar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11:30 Kara Ağaç Destanı
14:15 Kudüs Fatihi SelahaddinEyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:05 Ana Haber
20:05 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm