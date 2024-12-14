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TV YAYIN AKIŞI 14 ARALIK: Bugün hangi diziler ve filmler var?

TV YAYIN AKIŞI 14 ARALIK: Bugün hangi diziler ve filmler var?
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TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (14 Aralık) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi tv yayın akışını merak ediyor.

Bugün hangi diziler var ve 14 Aralık 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 14 Aralık 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 14 Aralık 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

11:00 Bir Gece Masalı 15. Bölüm

14:00 Pi'nin Yaşamı / Yabancı Sinema

16:20 Holding 2. Bölüm

19:00 Cem Öğretir / Nihan Günay ATV Ana Haber

20:00 Çığlık 5 TV'de ilk / Yabancı Sinema

22:20 Holding 2. Bölüm

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Mutfağı Yeni Bölüm

14:00 Arka Sokaklar Tekrar

16:00 Uzak Şehir Tekrar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan Yeni Bölüm

NOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Kamera Arkası Yeni Bölüm

13:15 Kızıl Goncalar Alt Yazılı

16:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

23:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Kızılcık Şerbeti Tekrar

15:30 Sandık Kokusu Tekrar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm

23:45 Siyah Kalp Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11:30 Kara Ağaç Destanı

14:15 Kudüs Fatihi SelahaddinEyyubi

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:05 Ana Haber

20:05 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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