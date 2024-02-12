TV YAYIN AKIŞI 12 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
12 Şubat 2024 pazartesi günü televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1'in bugünkü yayın akışlarına dair detaylar haberimizde. 12 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
12 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var ve bugün (12 Şubat) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 12 Şubat 2024 pazartesi akşamı dizileri!
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Mekanik
- 21:45 Mekanik
- 23:30 Arka Sokaklar
- 02:30 Gelinim Mutfakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 00: Gaddar
- 02:30 Kopuk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
- 22:15 Sahte Kabadayı
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Sandık Kokusu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11.15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:15 İncir Ağacı
- 06:25 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:20 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 00:15 Yerli Dizi