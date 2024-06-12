TV YAYIN AKIŞI 12 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 12 Mayıs 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 12 Mayıs 2024 Çarşamba TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 12 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 12 Mayıs 2024 Çarşamba tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Baba

KANAL D

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

22:30 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

00:45 Yalan

03:15 Güneşin Kızları

05:15 Yerli Sinema Yanaşma

NOW

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:00 Mucize Doktor

02:00 Yasak Elma

04:30 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde

22:30 Yabancı Sinema Muhbir

00:30 Yabancı Sinema Muhbir

02:40 İstanbullu Gelin

04:00 Baba Ocağı

05:30 Güzel Köylü

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yerli Sinema

03:10 Destan

05:30 Kalp Yarası

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1