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TV YAYIN AKIŞI 12 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

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TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (12 Mayıs) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 12 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı dizileri!

Bugün hangi diziler var ve 12 Mayıs 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 12 Mayıs 2024 Çarşamba TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 12 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 12 Mayıs 2024 Çarşamba tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Sandık Kokusu
  • 00:15 Kızılcık Şerbeti
  • 03:00 Sandık Kokusu
  • 05:30 Baba

KANAL D

  • 07:00 Afili Aşk
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
  • 22:30 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
  • 00:45 Yalan
  • 03:15 Güneşin Kızları
  • 05:15 Yerli Sinema Yanaşma

NOW

  • 07:45 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
  • 10:30 Yabani
  • 13:15 Kirli Sepeti
  • 16:00 Şahane Hayatım
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
  • 20:00 Şahane Hayatım
  • 23:00 Mucize Doktor
  • 02:00 Yasak Elma
  • 04:30 Yaz Şarkısı
  • 06:00 Her Yerde Sen

STAR TV

  • 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Ana Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde
  • 22:30 Yabancı Sinema Muhbir
  • 00:30 Yabancı Sinema Muhbir
  • 02:40 İstanbullu Gelin
  • 04:00 Baba Ocağı
  • 05:30 Güzel Köylü

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman
  • 00:20 Yerli Sinema
  • 03:10 Destan
  • 05:30 Kalp Yarası

TV8

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 11:00 Survivor All Star 2024
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 05:30 Dizi

TRT 1

  • 06:40 Uğurlugiller
  • 07:05 Kara Tahta
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:30 Gönül Dağı
  • 17:45 Lingo
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Yabancı Sinema Tom ve Jerry
  • 22:15 Bizim Hikayemiz 2008-2024
  • 23:10 Yabancı Sinema Hıçkırık
  • 01:40 Gönül Dağı
  • 04:05 Seksenler
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