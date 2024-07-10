TV YAYIN AKIŞI 10 TEMMUZ #128250 Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
TV yayın akışına göre 10 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Kanalların yayın akışında neler var, bu akşam televizyonda neler var sorusu gündemde. Bugün hangi diziler var ve 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 10 Temmuz 2024 Çarşamba TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 10 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 10 Temmuz 2024 Çarşamba tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 09.20 - Kasaba Doktoru
- 12.35 - Lingo Türkiye
- 14.00 - Seksenler
- 15.15 - Gönül Dağı
- 19.00 - Ana Haber
- 19.55 - İddiaların Aksine
- 20.00 - KupaSaati
- 22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "Hollanda-İngiltere"
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Görevimiz Tatil
- 16.00 - Kardeşlerim
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Cehennem Üçgeni
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Magazin D Yaz
- 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 - İnci Taneleri
- 16:00 - Arka Sokaklar
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Turnike
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 - Sandık Kokusu
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:30 - Show Ana Haber
- 20:00 - Güldür Güldür Show
- 23:45 - Ölümün Kıyısında
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:00 - Ada Masalı
- 11:00 - Dolunay
- 13:30 - Yüksek Sosyete
- 16:15 - Erkenci Kuş
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Aykut Enişte
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Tuzak
- 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 - Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - Gazete Magazin
- 14:15 - MasterChef Türkiye
- 16:30 - Çarkıfelek
- 20:00 - MasterChef Türkiye